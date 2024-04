Caso supuesto fraude 2019: justifican la imputación contra el ingeniero Villegas

"El ingeniero Edgar Villegas goza de un debido proceso en la denuncia por instigación pública a delinquir debido a sus denuncias de manipulación en las elecciones de 2019, por lo que en su contra no existe persecución política" , afirmó la coordinadora de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda Calle.

“Como Ministerio Público nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios iniciamos la investigación como en este caso, en el que se están respetando los derechos y garantías del sindicado como de cualquier otra persona, no puede ser una persecución política, no se ha aprehendido a nadie injustamente, no se vulneró derechos ni garantías, mucho menos ha emitido una sentencia ejecutoriada sin un debido proceso”, respondió Calle.