Caso Terrorismo: Justicia ordena que el Estado uruguayo indemnice a Alejandro Melgar

El juez de primer turno de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanián, sostuvo en su sentencia que “ el Estado uruguayo no puede excusarse en la colaboración penal internacional para no reparar el daño causado a un sujeto que durante años estuvo privado de libertad” y remarcó que los “daños y perjuicios” sufridos por Melgar fueron causados por funcionarios públicos.

Agrega que el mandamiento de aprehensión fue dado por un juez incompetente y valido únicamente para Bolivia, y que no obligaba a las autoridades uruguayas. Y concluye que, cuando fue detenido, no existía orden de detención ni mandamiento de captura internacional que debiera ser cumplido por el Uruguay. La demanda solicitó que se condene por daño moral a la suma de $ 12.000 por cada día de privación de libertad y $ 8.000 por cada día de medidas de restricción de la libertad ambulatoria, lo que totaliza: $ 23.916.000. Melgar ejercía como abogado al momento de ser detenido, por lo que por daño al proyecto de vida solicitó una indemnización de $ 20.000.000.

El Poder Judicial compareció y afirmó que no se trató de una prisión preventiva sino de una detención con fines de extradición solicitada por el Estado Plurinacional de Bolivia.



Fiscalía, en tanto, consideró que “no se aprecia responsabilidad alguna del Estado ni error inexcusable, habida cuenta que el arresto con fines de extradición siguió el estándar de justicia que convoca el derecho vigente”.



El juez Ohanián consideró que el arresto administrativo no debe cumplirse en cárceles destinadas a presos comunes y que las condiciones de reclusión eran similares a las de cualquier otra penitenciaría. Por lo tanto, Melgar “sufrió un cercenamiento de la libertad ambulatoria en condiciones igualmente penosas a las del resto de los reclusos”.



En relación con el obrar de la Justicia indicó que “los magistrados que intervienen en el proceso de extradición no son meros autómatas de la voluntad de los órganos judiciales extranjeros, sino que en aplicación de los tratados que aprueba el propio Estado califican los hechos y aplican el derecho como corresponde”, recoge El País.



Para Ohanián aplica el artículo 4 de la ley 15.859, que establece que “quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los prejuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva o el exceso de ella, en su caso le hubiere causado”.



Según Ohanián: “la privación de libertad es un cercenamiento a un derecho fundamental que tenía como cometido el arresto del actor para su extradición. Pero esto no puede hacerse violentando el derecho a la libertad del promotor, cuando la extradición en definitiva no prosperó. En el caso de Melgar, se descargó todo el efecto gravoso en su patrimonio y persona para posibilitar el cumplimiento del tratado de extradición”.



El juez consideró “excesivo” el monto solicitado en la demanda e hizo su propio cálculo, fijando la reparación en la suma de $ 8.750.000 (unos $us 230.000).