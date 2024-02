CC exige priorizar el tratamiento de las leyes sobre magistrados en la sesión de Diputados: "No se aprobarán créditos si no se van los prorrogados"

Comunidad Ciudadana (CC) exigió este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, modificar el orden del día para la sesión convocada para mañana, jueves 8 de febrero, priorizando la aprobación de las leyes 073 y 075 que establecen la destitución de los magistrados prorrogados.

Es decir, que las leyes 073 y 075 deben ser tratadas antes que aquellas acerca de los créditos, que ocupan los puntos 2 al 8 en el orden del día, que consta de 11 puntos.

Carlos Mesa, líder de CC, advirtió que si no se cumple con esta consigna, no se aprobarán los créditos solicitados por el Gobierno.



"El acuerdo firmado el 2 de febrero era integral, no se puede cumplir a medias", señaló Mesa, y recordó que el compromiso contemplaba tres puntos:



1. Perfeccionar y aprobar la ley de convocatoria a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

2. Destitución de los magistrados prorrogados.

3. Aprobación de créditos para el Estado.

Mesa denunció que el orden del día presentado por Huaytari coloca las leyes de crédito por delante de las que exigen la destitución de los "prorrogados", lo que considera una "ruptura del acuerdo".



"No vamos a aceptar ese orden del día", enfatizó Mesa, reiterando que "los prorrogados usurpadores de funciones se vayan a su casa; es un imperativo".



"No daremos pie ni a la viabilización de la ley de elecciones judiciales ni a la viabilización de los créditos en favor del Estado, si no se establece con claridad que los 'autoprorrogados' se vayan a su casa", sentenció.







Mesa advirtió que, si no se modifica el orden del día, CC dará por roto el acuerdo y responsabilizó al presidente Luis Arce por la ruptura de. este



"No es un acuerdo del presidente de la Cámara de Diputados, es un acuerdo que pone en juego la buena fe y la palabra del presidente Arce", puntualizó.



Para la aprobación de las leyes 073 y 075 no se requieren dos tercios de los votos, sino mayoría absoluta, lo que abre la posibilidad de que sean aprobadas con el apoyo de un sector del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también ha exigido la destitución de los magistrados prorrogados.