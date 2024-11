"Celos regionales" impidieron que Evo hiciera tres grandes obras para Santa Cruz, según Mario Cronenbold

“Él me dijo: '¿Qué pude haber hecho por Santa Cruz?' (Respondí) Tres cosas que anunciaste y no las hiciste: Puerto Busch, Rositas y el hub de cargas (del aeropuerto de) Viru Viru. Por qué no lo hiciste, le dije;pero así entre amigos. 'Sabes, por qué no lo hice', me dijo, 'por celos regionales'”, afirmó Cronenbold.