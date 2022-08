Celular de Evo hace añicos el pacto de no agresión que había entre 'evistas' y los contestatarios dentro del MAS

Los habituales defensores del expresidente Evo Morales irrumpieron en el escándalo del supuesto robo de tres teléfonos la noche del domingo en La Guardia y los legisladores contestatarios también salieron y acusaron al exmandatario de urdir un auto-robo. De ese modo, el pacto de no agresión que había entre las dos facciones se hizo añicos.

“Es un auto-robo, la mentira tiene patas cortas, porque claramente se ve que no ha habido una denuncia formal, no ha existido una denuncia penal ante la Felcc, cuando una persona pierde su celular qué es lo primero que hace, sienta la denuncia y la Policía hace una investigación. Como no hay una denuncia formal, quiere decir que es un robo inventado”, lanzó el controvertido diputado, Rolando Enríquez Cuéllar.