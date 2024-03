Censo: Arce no espera muchas sorpresas en el tema demográfico, le interesa más la situación socioeconómica del boliviano

"Este censo tiene una particularidad, que va a contrastarse con un censo del 2012, para el que no se hizo cartografía. Por lo tanto, el margen de error que ha tenido ese censo, no es el que hemos proyectado ahora. Por lo tanto, creo yo que las cifras que va a arrojar este censo van a ser mucho más exactas, pero no espero grandes sorpresas, la verdad , en el tema demográfico en nuestro país", disparó el mandatario.

Es más, Arce remarcó que "lo cierto es que en líneas generales, en nivel de tendencia, yo no espero mayores sorpresas en el tema de la población. Así que no, yo no soy de las personas que me iría porque vamos a estar, no sé, cerca de 15, 16 millones de habitantes. Yo creo que no vamos por ahí. Lo que va a ser interesante es ver la composición de esa población y sobre todo ver la calidad de vivienda con la que hoy en día cuentan las bolivianas y los bolivianos y las necesidades que se tienen".