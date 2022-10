Censo en Bolivia: rector de la Uagrm señala que está en manos del Gobierno evitar el paro indefinido en Santa Cruz

“La reunión que hubo ayer solo fue socialización del cronograma de actividades que tiene el INE, la exposición que realizó la directora (Martha Oviedo) la he escuchado tres veces, una el 15 de agosto, otra en La Paz y otra ayer, no hay ningún elemento nuevo, salvo que ahora dicen que la actualización cartográfica se hará en 15 y ya no en 16 meses, como si fuera un gran logro, los resultados ya no se conocerán a los 14 meses sino a 12, y que la captura de los datos no se hará de forma manual sino contratarán a una empresa, proceso que tardará siete meses”, explicó.