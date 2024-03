Censo: garantizan atención de salud y habilitan líneas para el auxilio

“El uso de ambulancias será en caso de emergencias y no así para traslados continuos. Las atenciones no paran , incluso en eventos especiales como ahora el Censo, estarán trabajando con el personal de turno en cada centro de salud y hospitales de segundo y tercer nivel”, recalcó la directora de Gestión Hospitalaria, Escarlin Alpire.

El aseo urbano En la capital cruceña se ajustó el horario de recolección de residuos y barrido en las distintas zonas , toda vez que el sábado no habrá servicio.



800-125050

Es la línea habilitada por el municipio de la capital cruceña para reportar cualquier situación que se presente.



644-70806 Y 755-02448

El ICE dispuso dos líneas de WhatsApp para que la población pueda informar cualquier inconveniente durante la jornada del Censo.



EN LA PAZ

La Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz) informó que desde el 22 hasta el 24 de marzo no hará cortes ni suspensión del servicio por falta de pago, pero recomendó a los usuarios pagar el importe a tiempo. La línea gratuita 800-173333 atenderá emergencias las 24 horas.



SERVICIO DE TRANSPORTE

Se han habilitado líneas de transporte para prestar servicios desde y hacia los aeropuertos del eje troncal. En Viru Viru (Santa Cruz) está la Asociación de Transportistas de Microbuses 135 Viru Viru, con el teléfono 760-90027. En el aeropuerto Jorge Wilstermann (Cochabamba) la línea de microbuses B-U, con el número telefónico 4-4734923. Y en el aeropuerto de El Alto (La Paz) el sindicato Cotranstur, con la línea 732-17668.



CIERRE DE FRONTERAS

Las fronteras del país serán cerradas desde las cero horas hasta las 23:59 del sábado y no habrá servicio de transporte terrestre, ferroviario, lacustre, fluvial y aéreo nacional.



LOS MERCADOS

Se recomienda a la población tomar sus previsiones porque las actividades de comercio están prohibidas en mercados, supermercados, tiendas de barrio y puestos callejeros.



NO SE PODRÁ SALIR A CAMINAR

Está prohibida la realización de espectáculos públicos y cualquier concentración durante el operativo censal. Tampoco está permitido salir a pasear en bicicleta ni a pie. Están suspendidas todas las actividades públicas y privadas durante la jornada del sábado.



SIN CONSUMO DE ALCOHOL

El auto de buen de gobierno emitido por las gobernaciones dispone la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las cero horas del viernes hasta las 23:50 del 23 de marzo en el área urbana, y hasta las 23:59 del lunes en áreas dispersas. En la capital cruceña, las autoridades municipales empezaron a realizar controles desde las primeras horas de este viernes.