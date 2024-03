Censo: sí se preguntará el nombre; no así los apellidos

“ Nosotros sí preguntamos por el nombre , pero no es con una situación de tener el nombre completo. Nos dicen: ‘María es la jefa de hogar’, (es) para tener la relación (familiar) : María es la jefa de hogar, tiene 2 hijos; un hijo es varón, otra hija es mujer y tiene un esposo. Entonces es para tener la relación y para no perder el control de cuántas personas están en la casa. Solamente es por eso que se pregunta el nombre, para tener una relación, a quién estamos consultando”, afirmó Oviedo.

“Esto no es posible, (…) no es justo, porque ya no es un censo, se convierte en un empadronamiento porque tú le estás dando al Estado los datos más íntimos de tu familia con nombre y apellido. El Gobierno tendrá un archivo informativo (…) a disposición (…) y esto es una observación que a mí me parece de fondo”, sostuvo Pando.