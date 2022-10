Censo: Vocero está de acuerdo con que la reunión del 11 de octubre con el comité interinstitucional sea televisada

Durante la entrevista, a Richter se le sugirió que se generen espacios de confianza y que la reunión de octubre sea transmitida por el canal estatal. Al respecto, el vocero complementó que podría ayudar, porque se habla cosas que no son tomadas en cuenta por los dirigentes regionales cruceños. "Como si no escucharan. Un ejemplo, a una reunión técnica el 15 de agosto el Comité Interinstitucional llegó con una propuesta incompleta. Ahora nos enviaron este nuevo documento, y quieren conocer el estado de las licitaciones de las tablets para las actualizaciones cartográficas. Aquel día el ministro Sergio Cusicanqui les respondió que éstas no se licitaron porque eran una donación china. Ahora vuelven a preguntar. No prestaron atención", dijo.