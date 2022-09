Centellas dice que un concejal de UCS metió a los jóvenes a la Alcaldía

En un video aclaratorio, horas después de la entrevista, Centellas efectivamente dijo que él no apuntó a Negrette en la entrevista con este medio. “Yo no metí a esa gente, si es que quieren llevar esa acusación a instancias de transparencia, al interior de la Alcaldía, o al Ministerio Público, no tengo ningún problema, no tengo cola que me pise, yo no he actuado en esos días en las acciones vandálicas que se dieron y me puedo defender en cualquier instancia. Tengo todas las pruebas”, acotó.