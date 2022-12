Centro Binacional deja de operar en Desaguadero; Cancillería pide a transportistas retornar al país

“Lo que nos informaron es que, en el CEBAF, lo que es Aduana y Migración, no están prestando atención, por eso no se puede pasar con camiones de carga, (por ello), mientras la situación no mejore, recomendamos a nuestros transportistas no transitar al lado del Perú”, sugirió el viceministro de Comercio Externo e Integración, Benjamín Blanco.