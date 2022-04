Cepal recomienda no usar categorías como mestizo; mientras Camacho y Calvo ven desconocimiento de la historia y discriminación

Escucha esta nota aquí

El portal del Instituto Nacional de Estadística publicó hoy un artículo titulado: Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina Revisión 2020, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que encomienda evitar una clasificación que involucre categorías poco específicas o ambiguas como “mestizos” o “morenos” para este tipo de estadísticas.

El documento argumenta que “la experiencia de algunos países ha mostrado que ello conduce, efectivamente, a problemas en la captación de la población indígena y afrodescendiente, algo que en contextos de fuerte discriminación puede tender a subestimar a tales poblaciones.

El texto menciona, además, que el posicionamiento internacional de los pueblos indígenas es, justamente, el de identificarse como “pueblos” y no como grupos racializados a partir de categorías coloniales.

La nota destaca también que en las pruebas conceptuales que realizó Perú, de manera previa al censo 2017, se observó como un error la inclusión de la categoría “mestizo”, porque englobaba a las respuestas referidas a otro grupo étnico y no sabe/no responde, aspecto que podría subsumir respuestas de población que no expresa su autoidentificación por temor o vergüenza.

Además el INE aclara que en 1900 en Bolivia, durante la presidencia de José Manuel Pando, se realizó un Censo de Población, en cuya boleta censal se consultó, ¿a qué raza usted pertenece?, con cuatro categorías consideradas en ese momento principales: 1) blanco, 2) indígena, 3) mestizo y 4) negro. Como resultado de este Censo, la población boliviana estaba compuesta por 1.633.610 habitantes, de los cuales 792.850 eran indígenas, 231.088 blancos, 484.611 mestizos, 3.945 negros y 121.116 no consta. Es importante aclarar que el INE desde el año 1900, no ha incluido en los cuestionarios censales ninguna pregunta relacionada al tema.

Con relación a los derechos colectivos, en especial a la identidad, la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 en su artículo 30 establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan del derecho a su identidad cultural, entre otros. De esta manera, el próximo censo de población y vivienda en Bolivia "se avanza respetando los estándares internacionales técnicos consensuados a escala global", subraya el documento.

Desde la otra vereda

Esta jornada se sumaron a las voces discrepantes el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

El primero afirmó que la mayoría de los bolivianos se sienten identificados con el mestizaje y no así con un pueblo indígena originario del país. “Por hacer política y querer decir que no existió el mestizaje, que no vinieron los españoles y que no somos fruto de esa unión, están desconociendo la historia. Somos mestizos y es nuestra realidad”, remarcó.

Calvo, por su parte, manifestó que es lamentable que autoridades de gobierno ignoren que "la mayoría de los bolivianos somos mestizos. Quieren seguir haciendo hincapié en que somos una nación indígena, pero lo que debemos exigir todos es un censo justo y que los mestizos debemos ser contados como bolivianos y no como indígenas". Agregó que en el anterior censo nadie sabía qué poner en la pregunta que pedía identificar de qué etnia provenía. "Es un acto de discriminación contra los mestizos lo que se quiere hacer", remató.





