Cerco contra Marset apunta a testaferros y se incautan de bienes por más de $us10 MM

No logró llevarse $us 400.000

Durante las acciones se destaca el hallazgo de más de $us 400.000 en un inmueble que estaba en poder de uno de los testaferros de Marset. Según informes oficiales, el dinero tenía que ser llevado por Marset, pero ante el apuro no logró ingresar al inmueble y decidió emprender la fuga con todo su equipo de seguridad.