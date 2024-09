Cercos y amenazas de bloqueo atizan las pugnas entre masistas

La pelea interna entre evistas y arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de las amenazas y cerco de la Central Obrera Boliviana (COB) a la Asamblea Legislativa, incrementa el conflicto político y económico que amenaza con paralizar el país como en 2019, crisis que incluso pone en duda la continuidad del gobierno de Luis Arce . Y fue la propia dirigencia de la COB, aliada política del actual Gobierno que ayer tras un ampliado de emergencia resolvió “l a continuidad y masificación del conflicto a nivel nacional” hasta que el Parlamento apruebe los créditos internacionales que Arce necesita. En caso de no hacerlo, otra de las determinaciones de la COB arcista es realizar “paros escalonados hasta la huelga general indefinida”, para ello se conformará la “comisión de huelga y de prensa” para que coordinen las medidas de presión con las centrales obreras departamentales y regionales, “para fortalecer la lucha social en todos los departamentos y regiones del país”. Mientras, el expresidente Evo Morales está en una intensa campaña para organizar su marcha que empezará el 17 de septiembre desde Caracollo y para que todos los sectores sociales, se sumen a la protesta contra el gobierno de Arce. Morales adelanta que será una “marcha histórica por la democracia, la vida y para salvar a Bolivia”. La consigna de esa movilización es habilitar a Evo como candidato para que retorne al poder. “Este movimiento político demostró en 14 años que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro, por eso hermanas y hermanos siento que el pueblo quiere que Evo vuelva”, dijo Morales ayer en Santa Cruz de la Sierra. No obstante, para Morales y las organizaciones sociales que lo apoyan, la marcha que empezará el 17 es simplemente la antesala a un escenario de crisis a nivel nacional, medida que según el líder cocalero empezará con bloqueos en todo el país desde octubre. El “retraso” es en consideración a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba que este mes están de aniversario.

Bloqueos de Ponchos Rojos

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, convocó a sus afiliados de las 20 provincias a instalar desde las cero horas del lunes 16 de septiembre, un bloqueo de carreteras en nueve puntos de ingreso a las ciudades de La Paz y El Alto. La dirigencia del sector dijo días atrás que sus movilizaciones serán hasta lograr la renuncia del presidente Arce.



En el instructivo que emitió el dirigente David Mamani Quispe, señala que también los campesinos iniciarán un paro general indefinido en protesta por la crisis económica que enfrentan los campesinos de las 20 provincias, por culpa de “este gobierno incapaz y corrupto”.



Tras un enfrentamiento violento con la Policía en el que al menos 10 campesinos Ponchos Rojos resultaron heridos, el sector campesino de Mamani advirtió con iniciar movilizaciones de protesta contra el Gobierno de Arce hasta que el mandatario renuncie.



Si bien, el sector no se identificó con los evistas, el líder cocalero respaldó la postura de los campesinos paceños. No obstante, la dirigencia campesina afín al Gobierno dijo que Mamani no representa a nadie y que su protesta es porque el presidente Arce no le dio ministerios y cargos en la entidad pública.