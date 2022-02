“¿Cervecita alemana?”, surgen nuevos videos contra el gobernador de La Paz

Escucha esta nota aquí

Asambleístas departamentales presentaron este jueves nuevos videos contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe, en los que presuntamente se lo observa hablando de una borrachera y junto a una botella de licor.

“¿Cervecita alemana?”, pregunta la mujer que realizó la grabación; luego se observa a la autoridad regional, sentada, en su despacho, diciendo “sí”. Nuevamente se oye a ella indicar: “En la movilidad hemos cañado (bebido) ¿Has botado las botellas por la ventana?”, a lo que el titular responde: “Todo, pues”.

Después la acompañante del gobernador indica: “cero bandera (no decir nada) yaaa”, porque “tenemos que cuidarnos para que no haya problemas, ni nada por el estilo”, exigiendo que no quede rastros de nada en el motorizado donde habrían consumido las bebidas alcohólicas.

En la conferencia de prensa la legisladora Samantha Coronado expresó su indignación por el comportamiento del gobernador, señalando que esperan que la justicia asuma determinaciones para sancionar a Santos Quispe.

La conferencia de prensa:





“Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de instituciones públicas, estamos esperando que determinación tome la justicia en su audiencia de medidas cautelares, pero es indignante, totalmente reprochable”, manifestó.

La autoridad regional pasó su segunda noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y se espera que en las próximas horas sea cautelado. Fue imputado por uso indebido de bienes del Estado.

Además, el gobernador afronta otro proceso, por un accidente de tránsito en la zona de Calacoto, en la zona Sur de La Paz, en junio de 2021, que involucró un motorizado oficial, también en presunto estado de ebriedad.