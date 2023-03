César Apaza cumple seis meses preso y su familia denuncia que nunca vieron un informe, pues los médicos solo informan al Gobierno

Este jueves el dirigente cocalero, César Apaza, cumplió seis meses de detención preventiva, la medida que había solicitado la Fiscalía. La defensa había solicitado la audiencia de cesación a la detención, pero el juzgado les dijo que como no podía moverse, no se podría instalar la misma. Asimismo, no tienen los documentos legales que les permita acreditar el estado de salud porque el hospital de Clínicas no les entregó ni les informó sobre el diagnóstico de Apaza.