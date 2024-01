César Apaza reprocha a la CIDH y al Defensor del Pueblo

“A veces con mucha bronca recuerdo que, al no haber encontrado justicia en mi país, tuve que acudir a la internacional, a la CIDH y al relator actual de este momento quiero decirle que es la peor mierda humana que he conocido”, disparó el exdirigente cocalero César Apaza, en un programa radial local, según la red Erbol. Apaza, durante su encierro, solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, ésta decidió rechazar el pedido y cerrar el expediente del cocalero.

“Ellos conocían mi situación de salud y la violación flagrante de los derechos humanos. Han decidido cerrar sin ni siquiera emitir una resolución. Yo no soy hombre de leyes, pero me doy cuenta los pasos que corresponden. Nos subestiman tanto que piensan que uno se va a callar y que tiene que conformarse, pero no. El relator de la CIDH está tan equivocado que prácticamente deja mucho que desear para mi país”, reclamó el exdirigente.



Apaza no mencionó el nombre del relator al que se refiere, pero actualmente el representante de la CIDH para Bolivia es el mexicano José Luis Caballero, quien en diciembre de 2023 hizo una visita al país, mientras el cocalero estaba encarcelado.