Chávez pide datos al Ministerio de Salud sobre el impacto del paro multisectorial en la vacunación y el aumento de contagios de covid

La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio de Salud información sobre el supuesto perjuicio diario que significó el paro nacional multisectorial -que se dio durante nueve días de noviembre de 2021- para las personas que fueron impedidas de vacunarse o acceder a pruebas de diagnóstico de covid-19.

Según el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, esta situación se tradujo en un inusitado aumento de casos de coronavirus en el departamento cruceño. Y de esta manera, reforzó las palabras vertidas días anteriores, cuando expuso que 'la derecha' estaba conspirando para que aumenten los contagios en Santa Cruz.

En declaraciones a Radio Cepra, Chávez manifestó que espera una respuesta del Ministerio de Salud para la siguiente semana y será así que analizará las “acciones que correspondan”.

Chávez indicó que las reacciones del gobernador Luis Fernando Camacho y de otros actores cívicos y políticos ante sus acusaciones contra el paro cívico, pretenden estigmatizarlo para crear una “cortina de humo” sobre el impacto del paro cívico de nueve días, el aumento de los casos covid-19 y sobre la dimensión del caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas detectados en la Alcaldía cruceña.

“(Están) tratando de tapar el gravísimo escándalo de corrupción que existe en Santa Cruz de los ítems fantasmas, donde están involucrados varios personajes golpistas de la gestión 2019, donde están involucrados asambleístas y diputados de Creemos, gente de la Gobernación, es decir, vinculada a la Gobernación y al frente político del señor Camacho", arremetió la autoridad.

Además, sostuvo que los grupos a los que hizo referencia son los que que en este momento está realizando una serie de aseveraciones, "tratando de (crear) una cortina de humo al gravísimo escándalo de corrupción" que está sacudiendo Santa Cruz y no solamente a la Alcaldía, sino a otras entidades públicas de ese departamento (donde también su suman aliados del MAS).

Señaló que él se refirió al aumento de casos en un “aspecto reflexivo, a qué ha pasado con Santa Cruz en la explosión de contagios" de covid-19 (tema que también se refleja en otras regiones de Bolivia y países vecinos, tomando en cuenta la llegada de a variante Ómicron a América Latina).

Chávez vinculó abiertamente los nueve días de paro multisectorial con la explosión de casos de covid-19 y adujo que esto fue organizado por la oposición, eludiendo a quienes convocaron a la movilización -entre ellos transportistas y gremiales-, tema que impidió que la ciudadanía, a diferencia de otros departamentos, acuda masivamente vacunarse.

"Ese es un hecho concreto, no es un hecho que yo he inventado y eso me refería, ellos han conspirado esos nueve días por que la gente no ha ido (a vacunarse) e impedían a la fuerza con palos”, apuntó la autoridad

En la entrevista con Radio Cepra, Chávez dijo que solicitó al Ministerio de Salud información sobre “qué ha pasado en esos nueve días, cuanta gente podía haberse vacunado y no se ha vacunado, cómo han impedido, con acciones violentas que la gente circule y han hecho concentraciones de paso masivas, eso sí que es delincuencial”, indicó.

Pese a esto, el departamento cruceño es uno de los estandarte de la vacunación en territorio nacional, con un promedio de 25.017 vacunados por día.

