Chile reconoce derecho de Bolivia de desmantelar los canales y dice que contrademandas no tienen sustento

Escucha esta nota aquí

Chile abre este miércoles la cuarta jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el litigio sobre las aguas del Silala, para presentar observaciones a las tres demandas presentadas por Bolivia.

La abogada francesa Laurence Boisson de Chazournes inició las exposiciones, enfatizando que en todo momento la vecina nación reconoció en derecho del país a desmantelar los canales ubicados en territorio patrio.

“Chile ha reconocido en los términos más claros la soberanía de Bolivia sobre los canales en su territorio, Chile también reconoció el derecho de Bolivia a desmantelar los canales, pero de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”, dijo.

La jurista mencionó la amenaza que existió en 2002, por parte del Gobierno boliviano, sobre “cortar” el flujo de las aguas hacia Chile y advirtió que sí podría existir materia de litigio si el desmantelamiento de las obras ocasionara una variación en el flujo superficial de las aguas, que transcurren hacia el vecino país.

Los alegatos:





“La Corte debe rechazar estas tres demandas reconvencionales de Bolivia, la segunda y tercera pretensión no tienen ninguna base de hecho ni de derecho y me esforzaré en demostrar que no hay ni nunca hubo disputa, en cuanto a la primera contrademanda boliviana”, remarcó.

Sostiene que “la Corte no es competente para tratar la primera demanda reconvencional, porque no existe una disputa”, negando que Chile reclame un derecho adquirido y luego se dio paso a la intervención del abogado estadounidense Stephen McCaffrey.

“En su segunda contrademanda Bolivia solicita a la Corte que falle y declare que tiene soberanía sobre el caudal del Silala y que Chile no tiene ningún derecho sobre ese caudal artificial (…) Bolivia tiene la soberanía exclusiva sobre una porción del flujo de agua, pero Bolivia ha retrocedido considerablemente en esa posición, su equipo no dijo nada sobre ese flujo artificial, la soberanía se mencionó de manera muy breve”, dijo.