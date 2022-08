Chofer que transportó a raptora del bebé Álex fue enviado a prisión y revela que fueron dos personas las involucradas

“El miércoles se acercan unas personas que no se presentan ni mencionan una investigación, solo le preguntan si ayer (martes) estaba en la plaza Eguino a las 17:00 y responde que no", explica el abogado Rojas, aclarando que los policías (que no se identificaron) preguntaron mal, porque los sucesos con la mujer que toma el taxi se dieron a las 19:00, no a las 17:00.