Choferes asalariados: "Somos un peligro latente, es común que vivamos con sueño"

" Hemos ido varias veces al Ministerio de Trabajo y lo que hacen es cansar al demandante, haciéndolo ir muchas veces. Deberíamos tener un salario justo para no ser una carga para el Gobierno, ya que nunca fuimos carga porque no gozamos de ayuda alguna", recalcó.

En Santa Cruz, buscan evitar la medida de presión

Sobre el encuentro con el titular de la Bimodal, dijo que fue bastante fructífero, muy buenos, y que hay buenas intenciones de parte de Miguel Delgadillo,"el director de la Terminal, que está consciente de los pedidos que hacemos. Seguiremos intentando, el que no persiste no consigue", aseveró.

Explicó que la organización está conformada por conductores de flotas, cisternas, micros y que también están los 'tacheros' (taxistas), "todo lo que involucra proletariado. Queremos que las autoridades nos escuchen, no es solamente emitir leyes si no tenemos derecho a nada", cuestionó por las normas que se incumplen: DS 29010/2007 (salario dominical), DS 0420/2010, decreto ley 1055/2018 (creación de la empresa social), 3578/2018 (jubilación del chofer), DS 1802/2013 (segundo aguinaldo), y ley 1468 (procedimiento especial).

"Como choferes asalariados vivimos la discriminación laboral de los propietarios y nuestra molestia es fuerte porque han llegado a decir que nos pagan Bs 4.200, cuando en realidad ganamos Bs 2.000. Nos enoja que ellos salgan a los canales de televisión a decir que nos pagan un salario equitativo porque no es así y encima cuando hay un accidente, si no muere, el chofer va preso. No tenemos seguro de salud, ni aportes de jubilación, ni vacaciones, horas extras, feriados, aguinaldos, etc", se quejó.