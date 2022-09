Cholitas conquistan montañas en Bolivia contra el machismo

"¿Por qué no podemos ir a escalar a las montañas?", se preguntaron, y decidieron organizarse para conseguir la financiación de empresas auspiciantes.



"¿Qué están haciendo estas mujeres aquí, en la montaña? Ya no va a nevar, ya no va a llover". Esas fueron las palabras de un grupo de hombres escépticos cuando las vieron llegar por primera vez, recuerda Cecilia.



Pero nada detuvo a estas amas de casa, cocineras o porteadoras en su sueño de alcanzar la cima.



La ardua caminata transcurre siete años después de aquel primer día. Tras haber subido casi una decena de picos en Bolivia, Perú y Argentina, ahora desafían una vez más al Huayna Potosí.



"Queríamos demostrar que las mujeres somos fuertes y valientes, que podemos lograr ir con nuestra vestimenta", explica Cecilia, una guía turística de 36 años y largas trenzas.



Cuando pueden, viajan dos horas en una furgoneta alquilada desde El Alto, ciudad vecina de La Paz, hasta muros de hielo accesibles para entrenar. Son hasta 14 mujeres y en cada encuentro comparten un aptapi, un banquete aimara.



A las mujeres originarias de Bolivia se las conoce como cholas o cholitas. Aunque algunos usan esos términos con desprecio, para muchos hoy es una palabra más.



"Mucha discriminación"