Cholitas Escaladoras rumbo al Everest buscan recursos para hacer posible la aventura

Ely no era la única cholita que recorría las sendas altiplánicas. La pasión por escalar montañas las unió. “Todas las cholitas escaladoras han trabajado con turismo, y siempre han estado en altura de 5.000, 5.500 msnm”, explicó Elena Quispe.

Una amiga propuso el primer gran reto, en el año 2015. "Me preguntaron ¿Elena no te animas a escalar el Huayna Potosí ?". La cumbre supera la barrera de los 6.000 msnm.

La adrenalina y la pasión por escalar montañas no solo rompió cumbres. También traspasó fronteras. En 2019 ascendieron hasta los 6.961 msnm del Aconcagua, el punto más alto en el continente.

“Yo me siento libre cuando voy a la montaña, me siento muy feliz cuando llego a la cumbre”, confesa Elena Quispe.

“Nos decían que no íbamos a poder, que no podíamos subir con esta vestimenta, con la pollera, porque podríamos tener accidentes. Nos decían que esto (escalar montañas) no era para mujeres de polleras, esto es deporte extremo que solo los hombres pueden realizar”. Ely recuerda los comienzos y los problemas que debían superar.