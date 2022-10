Choquehuanca acepta ser padrino de una promoción en El Alto, pero les pide no ponerle su nombre

El vicepresidente David Choquehuanca aceptó este lunes ser padrino de una promoción de un colegio en la ciudad de El Alto . Sin embargo, les solicitó no ponerle su nombre y optar por otro que tenga un significado más profundo.

“Yo acepto ser padrino de promoción, pero no tiene que llevar mi nombre, hermanos, puede ser promoción Illampu, o el nombre de alguien que ha hecho algo por ese colegio , de algún abuelo o pueden poner promoción Túpac Katari”, recomendó.

Choquehuanca se comprometió a hacerles llegar´a los bachilleres el texto, además de otro de Domitila Chungara, ‘Si me permiten hablar’. Recordó que también fue padrino de un colegio en la Isla del Sol, que se denominó ‘Willkakuti’ .

“Iremos a conocer, no sé, vamos a hablar con ellos, tal vez iremos a la Isla del Sol, o tal vez otro lugar, porque hay que motivar a los estudiantes. Yo soy padrino de la primera promoción de derecho en Achacachi, lo mismo les he dicho, que lean, estudien, tomen conciencia, pero no lleven mi nombre. Ellos, como son de Omasuyus, han puesto el nombre del ‘Mallku’, Felipe Quispe, pero yo soy padrino de esta promoción”, agregó.