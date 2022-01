Choquehuanca admite división en bloque campesino y pide aliarse con clases populares

Escucha esta nota aquí

El XIX congreso de las mujeres campesinas que se realiza en La Paz fue el escenario donde el vicepresidente, David Choquehuanca admitió la división interna entre los campesinos a quienes pidió aliarse con sectores de las clases populares de las ciudades.





“Tenemos que proyectar unidad, pero no solamente los campesinos, no solamente las bartolinas, tenemos que unirnos con los de El Alto, con las juntas vecinales de El Alto, son nuestros hijos, con la Fejuve, con la Central Obrera Departamental, con los mineros de La Paz, con los gremiales de La Paz, tenemos que unirnos con los que viven en los mercados”, arengó Choquehuanca.





En la última crisis política, antes del 22 de enero, hubo una clara división entre los dirigentes del pacto de unidad, que tiene cinco organizaciones nacionales, Conamaq, Csutcb, Bartolinas, Interculturales y Cidob. De estas cinco matrices, dos exigieron cambios en el gabinete de Luis Arce, Csutcb e interculturales, las otras entidades no realizaron pronunciamientos.







Una muestra de esa división interna es que ahora el pacto de unidad dejó de exigir el cambio de ministros; pero la Csutcb se resiste a esa decisión. Esta semana, sus dirigentes nuevamente atacaron al ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, a quien acusaron de promover la división interna de las organizaciones campesinas.





Del Castillo es el ministro más resistido entre los campesinos y curiosamente, este sábado estaba en el congreso de las mujeres campesinas escuchando las arengas del vicepresidente. En la semana que concluye el titular de Gobierno volvió a publicar fotografías de reuniones con dirigentes de base de las organizaciones del pacto de unidad, lo que enfureció a los dirigentes nacionales.





“500 años han tratado de dividirnos, hacernos pelear entre nosotros para robarnos, para dominarnos, para someternos, pero nosotros somos fuertes, nuestro proceso de cambio es para recuperar nuestro amuyu (pensamiento).





Luego, utilizando su lengua materna, el aimara, el segundo mandatario, dijo que “ellos” refiriéndose a sus adversarios políticos, se unen para conseguir metas políticas. El Gobierno retrocedió en tres medidas debido a la presión social.





“¿Cómo ellos se unen?, nosotros tenemos que estar unidos, nosotros no podemos estar separados, no podemos estar mirándonos entre nosotros. No podemos humillarnos entre nosotros”, arengó el Segundo Mandatario a sus bases.