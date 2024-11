Choquehuanca: "Basta de esas élites, tanto de la izquierda como de la derecha, que han utilizado nuestros pueblos para encumbrarse en el poder”

“No podemos pedir la construcción del Estado Plurinacional a los políticos que sólo han aprendido a dividir al pueblo y a servirse del Estado. Basta, hermanos, de esas élites tanto de la izquierda como de la derecha, que han utilizado nuestros pueblos para encumbrarse en el poder”, dijo el Vicepresidente, David Choquehuanca, durante la conmemoración de los 243 años de la muerte de Túpac Katari, celebrada este jueves 14 de noviembre en El Alto, donde también participó el Presidente, Luis Arce.



Choquehuanca reafirmó que Bolivia necesita nuevos líderes que trabajen en la segunda etapa del llamado proceso de cambio; insisitió que deben tener valores éticos y morales, "que no busquen sus intereses, que no menosprecien a sus hermanos, cuiden los recursos naturales, defiendan la industria nacional y no despilfarren las arcas del Estado".



“No somos de la cultura del odio, de la división, somos de la cultura de la unidad. Tenemos que profundizar; hoy día hemos venido a comprometernos para profundizar el proceso de la descolonización, que hemos empezado en 2006”, aseveró.



Choquehuanca, añadió que existen personas que buscan la división. “Aunque algunos de nosotros se quieren prestar a la división… queremos decirles, hermanos, no van a lograrlo, somos millones”, dijo, aludiendo a la frase emitida por Tupak Katari antes de su muerte.



“Hermanos, esto es Altupata, es el cuartel general de Tupak Katari. Aquí hemos venido a trabajar la unidad para recuperar la qamasa de Tupak Katari, alimentarnos de su amuyu”, concluyó el vicepresidente.