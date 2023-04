Choquehuanca contradice a Arce y el Gobierno pide aprobar créditos

“ Algunos no quieren aprobar los créditos. Vamos a informar también quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos”, señaló Choquehuanca.

Desde que estalló la crisis interna, entre la llamada bancada ‘evista’ y legisladores que respaldan la gestión de Arce, al menos 10 créditos para proyectos específicos han pasado por un tedioso proceso de debate , todo ello en medio de reclamos y cabildeos internos. Hasta marzo, estaban en proceso de validación legislativa préstamos por unos $us 1.700 millones.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) estaban en el orden de los $us 3.538 millones, el registro más bajo de los últimos nueve años. Legisladores de l a oposición y los ‘evistas’ del MAS demandaron al Banco Central que se presentan las cifras actualizadas porque el último dato es de febrero.

Hace una semana, Arce dijo que esa “merma” de reservas no era un problema únicamente de Bolivia , sino de varias economías. Ante esa realidad, mencionó que el Gobierno tiene una respuesta “tranquilizadora” para revertir este escenario que es la política de “industrialización con sustitución de importaciones” que proyecta un ahorro de cerca de $us 3.000 millones hasta el 2025. Por ejemplo, dijo que se prevé fabricar componentes de química básica que reducirá esa importación.

Pero el martes, en un evento público que se realizó en Potosí, el presidente optó por bajar esos decibeles de optimismo que demostró hace una semana y apuntó al campo político. “Hay algunos asambleístas legislativos nacionales que no nos están aprobando leyes, como si fuera un favor que me hacen a mí. Esa plata tiene que ser destinada a la construcción de esta planta de zinc, que favorece a nuestros hermanos cooperativistas, a nuestros hermanos mineros. Esa plata no es para mí, es para que nuestros hermanos puedan producir más y mejor”, arengó.