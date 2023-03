Choquehuanca demanda el derecho de Bolivia a industrializar “hoja de coca natural” ante las Naciones Unidas

El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, durante su intervención en el plenario en el marco del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, exigió respetar el legítimo derecho que los pueblos tienen para efectuar un uso “tradicional, nutricional, terapéutico, ritual, industrialización y comercialización de la hoja de coca en su estado natural”.



La autoridad hizo referencia a la Convención de 1961, donde se establece a la hoja de coca como estupefaciente, prohibiendo su consumo. “Se ha cometido un error histórico”, resaltó, previo a manifestar que este actuar también significó “un atentado a la cultura de los pueblos originarios” y “violación” a su soberanía.



Asimismo, el mandatario remarcó que “durante seis décadas, los operadores de la geopolítica de dominación del occidente han intervenido” el “cultivo natural” de la hoja de coca, “su uso ritual y su consumo tradicional, implementando programas de erradicación por los delitos que nunca ha cometido”.



De la misma forma, Choquehuanca hizo referencia a la injusta “fabricación de consentimiento de rechazo al consumo de la hoja de coca natural y destrucción del código de imagen del código de cultura de vida a escala mundial”, situación que derivó en una “discriminación de legítimos derechos de industrializar y comercializar la hoja de coca natural” a los pueblos.



El vicepresidente fue taxativo al momento de señalar que “las leyes y el Derecho son ineficientes” y “la justicia es injusta y se destruye a sí misma”, respecto a la normativa vigente entorno a la hoja de coca.



Asimismo, expresó “cuando se cae la cortina de mentiras sobre la hoja de coca, es momento de liberar la verdad y lograr que la humanidad conozca, la verdad sobre la sagrada hoja de coca. No es posible que la desinformación y la post verdad sobre lo que no es la hoja de coca y sobre los efectos que no genera en el organismo humano se imponga a la verdad”.



La autoridad remarcó la “urgente necesidad de revisar y actualizar los textos de la normativa de Convención” e invitó a los “países miembros a acompañar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la hoja coca como estupefaciente en la Lista 1, que iniciará Bolivia a la luz de las evidencias científicas actuales, metodologías objetivas y comprobables de la entidad técnico-científico de la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Expertos en Farmacopea”.



Finalmente, el vicepresidente se refirió a los grandes éxitos y logros alcanzados por Bolivia en la lucha contra el narcotráfico gracias a su modelo de control social que le ha permitido ser el único país que logro estabilizar la superficie de hectáreas de hoja de coca en la región entre otros compromisos internacionales alcanzados.