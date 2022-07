Choquehuanca dice “no somos ovejas” y alienta encuentro internacional de jóvenes

“Tupac Katari se ha revelado, era un rebelde, un larama (rebelde) no era sumiso, no era obediente, se ha rebelado contra la explotación, contra el engaño, contra el individualismo, contra el esclavismo se ha revelado, y nosotros las autoridades aquí necesitamos alimentar a los laramas, somos rebeldes y ya no vamos a dejar que nos sigan engañando, no somos ovejas, ya hemos despertado nuestro larama”, dijo en su discurso Choquehuanca.