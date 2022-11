Choquehuanca dice que Arce repara “errores” de gestiones pasadas y critica a “radicales” que lanzan piedras y esconden la mano

David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, emitió un duro discurso este viernes, contra las críticas hacia el Gobierno , que vienen de distintos lados, incluso desde el ala ‘evista’ del MAS. Dijo que la gestión del presidente Luis Arce repara los errores de otras gestiones y asegura que el tema del censo no se convertirá en una bandera de confrontación.

“Hay muchas críticas que vienen de todos los lados, queriendo echar la culpa, ‘él es, él es’, esa gente tiene mentalidad colonial, por eso hermanos, quiero decirles, que, en nuestra gestión de Gobierno, no podemos, pues, reparar, hermanos, de la noche a la mañana, todos los errores que nos han dejado en las anteriores gestiones , tampoco podemos satisfacer todas las demandas insatisfechas durante años, hay mucho que trabajar”, dijo.

Rechazó que esos “radicales” pretendan “volver el censo en la bandera de la discordia, de la guerra, de la confrontación”. “A ellos no les interesa Bolivia, y por suerte no son muchos, quieren llevarnos al enfrentamiento, pero no lo vamos a lograr”, recalcó.