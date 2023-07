Choquehuanca dice que "los de arriba" sin bases no son nada, y que Arce las tiene en dos sectores

“Los que están arriba sin las bases no son nada”, por ello la importancia que tienen los sectores sociales y la población en la construcción de una sociedad equitativa y en la descolonización de pensamientos y valores, afirmó el vicepresidente del país, David Choquehuanca.

“Lo más importante en un edificio es la base, son los cimientos, sin las bases no hay edificio, sin las bases no hay nada. Los que están arriba sin las bases no son nada, y lo más importante son los que están en las bases”, insistió.