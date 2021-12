Choquehuanca dice que tuvo Covid-19, que adquirió “inmunidad natural” y que se vacunará en los próximos días

Escucha esta nota aquí

David Choquehuanca se vacunará contra el Covid-19 en los próximos días. El vicepresidente del Estado reveló este jueves que pasó al menos tres veces por la enfermedad, se curó con medicina tradicional y adquirió “inmunidad natural”.

Sin embargo, aseguró que cumplirá con el decreto que instituye el carnet de vacunación como un requisito obligatorio y aceptará recibir una dosis de vacuna para prevenir el contagio, en medio de la presión que surgió desde varios sectores.

“Yo soy respetuoso de las normas, y todos los bolivianos tenemos que cumplir las normas, yo me voy a vacunar en los próximos días, tengo inmunidad, pero también me voy a sacar la prueba PCR, hay gente que está queriendo especular, queriendo volver político este tema, pero es un tema de salud y hay que tratarlo con respeto, con responsabilidad”, dijo en un audio difundido por F10.

Choquehuanca reveló que se contagió al menos en tres oportunidades con el mal, siendo tratado en todas ellas con medicina tradicional. Recomendó a la población cuidarse ante el incremento acelerado de infectados en esta cuarta ola de la pandemia que azota al país.

“Yo he superado la primera vez el coronavirus con medicina ancestral, natural, con las plantas medicinales; me he asustado, pero he superado, luego me dio otra vez e igual he superado con medicina natural. Luego ya no me he dado cuenta que me había dado otra vez, pero me cuido. Recomiendo a todos cuidarnos, usar el barbijo, alimentarnos sanamente, eso es bien importante, y no tener miedo, eso es bien importante, (hay que ) superar la cultura del miedo”, agregó Choquehuanca.

Dijo que adquirió “inmunidad natural” al superar la enfermedad, frente a la inmunidad artificial de los inyectables. Asimismo, recalcó que cumplirá con la disposición nacional que rige a partir del 1 de enero.

“Como yo he pasado estos coronavirus, he adquirido inmunidad natural, hay dos formas de adquirir inmunidad, de manera artificial y natural, yo he adquirido inmunidad natural, pero como ahora tenemos un decreto, yo soy respetuoso de las normas”, recalcó.