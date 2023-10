Choquehuanca: "El pueblo boliviano sabe quiénes han traicionado (…) sabe quiénes nos han abandonado en los momentos más difíciles"

“A algunos hermanos no les conviene hablar de la traición. No les conviene hablar de la lealtad. El pueblo boliviano sabe quiénes han traicionado (…) sabe quiénes nos han abandonado en los momentos más difíciles. No les conviene hablar de la tradición porque han perdido toda la autoridad moral”, expresó el vicepresidente David Choquehuanca, durante el acto de aniversario de los fabriles del país.