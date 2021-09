Choquehuanca en Santa Cruz repite la frase de Arce pidiendo "democracia sin golpe de Estado" y llama a la unidad política

Escucha esta nota aquí

El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, estuvo presente este jueves en la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y durante su discurso llamó a la unidad nacional "respetando la democracia sin golpes de Estado". Además, se refirió al tema de las tierras indicando que se está logrando un nuevo equilibrio entre diferentes formas de propiedad.

Choquehuanca inició hablando sobre la “democracia paliativa” que, según él, fue impuesta hasta el 2006, la cual no fue capaz de resolver los problemas de una “sociedad dividida, excluyente, racista y sin ninguna posibilidad de alcanzar consensos”.

“El despertar político de los de abajo, con profundas raíces en la tierra, ha superado la democracia paliativa, poniendo en práctica la democracia inclusiva, nunca antes vivida en nuestro país”, afirmando que "esto se dio con la llegada del Movimiento al Socialismo al gobierno nacional".

Además, se refirió al supuesto golpe de Estado, parafraseando al presidente Luis Arce Catacora, recordando lo mismo que dijo en el acto inaugural de la Expocruz: “los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, no con rupturas del orden constitucional, ni gobiernos de facto”. Solo que esta vez, en este acto organizado por el Concejo Municipal no hubo público que proteste, como sucedió en la muestra ferial, donde le gritaron a Arce que hubo fraude.

Choquehuanca llamó a la unidad de los políticos practicando la democracia inclusiva que les exige tener capacidad para “despolarizar los extremos en momentos de conflictos”. Añadió que se debe dejar de lado la división y fortalecer todo lo que construya la unidad.

“La democracia inclusiva se defenderá con todo lo que tiene a su alcance para desterrar todas las formas de fascismo interno y externo, para desterrar todas las formas de colonialismo interno y externo. Trabajaremos para que las fuerzas legítimas de rebeldía, nunca más se transformen en extremismos golpistas”, explicó.

El presidente en ejercicio, también se refirió al tema de tierra, luego de que el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, le pidió defender los territorios indígenas para acabar con los avasallamientos de los interculturales.

“Hoy, el proceso de cambio continúa para lograr nuevos equilibrios y equidad entre diferentes formas de propiedad de la tierra, previstas por la Constitución Política del Estado, en base a las competencias del nivel central, sobre el régimen de la tierra, en virtud de equidad y justicia social. El Estado está cumpliendo con la propiedad agraria, pequeña, mediana y empresarial, garantizando la propiedad comunitaria o colectiva y el territorio indígena originario y campesino, comunidades interculturales originarias y la comunidad campesina”, indicó.

Asimismo, dijo que el despertar político de los de abajo consiguió “revertir la estructura de la propiedad latifundiaria que existía en el país y era una aberración histórica. Estamos orgullosos de haberlo logrado”, remató.

