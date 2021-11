Choquehuanca es la única autoridad de la cabecera del gabinete que no se vacunó contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

El presidente interino del país, David Choquehuanca, no recibió ni una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus. Su nombre no aparece en los registros del sistema de vacunación del Ministerio de Salud, por lo que es la única autoridad del gabinete político que decidió no inocularse a pesar de que existe una campaña gubernamental que pide a la población acudir a los puntos de vacunación. Luis Arce ya recibió las dos dosis, al igual que los ministros que están a la cabecera del gabinete.

Choquehuanca nunca dio su opinión sobre las vacunas contra el Covid-19. Sí lo hizo el presidente Arce, quien en más de una oportunidad pidió a la población que recurra a los puntos de vacunación. Además, el vicepresidente siempre estuvo en los actos donde se firmaron los convenios para adquirir las vacunas de diferentes laboratorios.

Sobre la enfermedad, Choquehuanca, en su último viaje a España, consideró que “muchas de nuestras comunidades, a pesar de haber tenido contacto con las ciudades, el coronavirus no ha llegado”. En el área rural, de donde proviene el segundo mandatario, la mayoría de la población se niega a recibir la vacuna por diferentes motivos. En los primeros días del proceso de inoculación, a diferencia del área urbana, no había filas en el campo en los lugares de vacunación.

Arce recibió las dos dosis de la vacuna. El presidente fue vacunado con las dosis rusas de Sputnik V. Cuando fue inoculado, el jefe de Estado pidió a la población vacunarse para evitar más contagios. Lo mismo difunde la campaña del Gobierno, que se esfuerza para que la gente sea inoculada.

Hasta ayer, 3.792.157 personas recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que 3.013.388 se beneficiaron con la segunda aplicación. Además, 363.267 personas fueron inoculadas por tercera vez como método de refuerzo y 963.371 recibieron la única dosis de la vacuna Janssen.

La cabecera del gabinete recibió la vacuna. Lo hizo el canciller Rogelio Mayta, quien recibió la primera dosis de la Sputnik V el 10 de junio y su segunda el 8 de septiembre. Edmundo Novillo, titular de Defensa, fue vacunado también con la Sputnik V el 14 de mayo y su segunda dosis se le aplicó el 12 de agosto en el hospital militar de La Paz. Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, también recibió las dos dosis y se desconoce si la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recibió la vacuna.

En la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), el líder de ese partido, Evo Morales, fue vacunado contra el coronavirus con las dosis de la vacuna AstraZeneca en el municipio de Villa Tunari el 23 de abril y su segunda aplicación fue el 22 de julio. El exvicepresidente Álvaro García también recibió ambas dosis de la vacuna.

