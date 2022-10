Choquehuanca habla de la necesidad de un “hombre nuevo” y señala que “solo los cobardes huyen”

El vicepresidente David Choquehuanca participó anoche de un homenaje a Ernesto “che” Guevara, donde habló de la necesidad de un “hombre nuevo” en estos tiempos de “crisis” y señaló que “solo los cobardes huyen”.

Durante su discurso, la autoridad nacional destacó las enseñanzas que dejó el guerrillero argentino-cubano, y detalló las cualidades que debe tener un nuevo líder, que debe ser “luz” para dar certidumbre a la sociedad.

“El ‘che’ pensó en el hombre nuevo, y ese hombre nuevo, decía, no tiene que ser individualista, no tiene que ser racista, no puede abrigar odio, no tiene que ser egoísta, no tiene que pensar en él, tiene que ser integracionista, tiene que estar comprometido con la justicia social, debe ser valiente, tiene que luchar contra todo tipo de opresión, de sometimiento, venga de donde venga”, afirmó.

En el acto estuvieron presentes el embajador de Cuba en Bolivia, Danilo Sánchez Vázquez; la Jefe de la Biblioteca y Archivo Histórico, Norka Lara Gómez; y como invitado especial, Efraín Quicañez Aguilar.

En determinado momento, la segunda autoridad nacional recordó a un profesor que conoció, “Neftal Viris”, que les hablaba del ‘che’ Guevara y sobre las virtudes necesarias para seguir con la lucha social.

“Conocimos un profesor nos hablaba del ‘che’ y él decía, más bien no lo he olvidado, he anotado, decía ‘recuerde, el triunfo es solo para quienes luchan con arrojo, audacia y decisión, solo los que no comprenden, no luchan, como solo los cobardes huyen, tan solo luchan los que más comprenden, sean uno de ellos, sean como el ‘che’”, destacó.

También enfatizó que “los pueblos conscientes y organizados son capaces de mover montañas para alcanzar su liberación” y envió un mensaje a la juventud, que “debe tener un espíritu inconforme, no debe resignarse, plantearse todo lo que no entienda, debe cuestionar todo, no debe ser sumiso, indomable, y nos decíamos que la wiphala tal vez nos estaba hablando de los ‘laramas’, indomables, indescifrables, rebelde con sabiduría, lleno de energía y coraje”.