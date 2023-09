Choquehuanca habló de unidad en un día tenso

El vicepresidente David Choquehuanca también está en Santa Cruz. Sostuvo dos encuentros con jóvenes. Hizo un llamado a la unidad en medio de la peor crisis que enfrenta su partido, el MAS. Sucedió ayer, cuando en La Paz se intentaba destrabar una ley que viabilice las elecciones de magistrados del Órgano Judicial.



“Estamos aquí para rechazar la violencia, no a la violencia, no al odio, no a la división, no al racismo, no a las drogas, no a la flojera, no al robo, no a la mentira, hermanos, basta de mentira, basta de mentira al pueblo, basta de robar al pueblo”, dijo la autoridad en un acto que organizó el Ministerio de Gobierno vinculado con una campaña de prevención del consumo de drogas.



Además, el vicepresidente destacó la importancia de que los jóvenes asuman un papel protagónico en la construcción del futuro de Bolivia. “Los únicos, el único que gana de la confrontación, el único que gana de la división es la pobreza, hermanos, por eso ustedes los jóvenes tienen que construir, hermanos, tienen que construir hermandad, tienen que construir armonía, tienen que construir unidad, recuperar el equilibrio, trabajar con honestidad, estudiar todos los días para que un día ustedes asuman la responsabilidad de la conducción de este país, hermanos”, enfatizó la autoridad, quien también ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa.



Choquehuanca instó a la juventud a no permitir que les roben el presente ni el futuro, alentándolos a prepararse y a ser triunfadores. “Jóvenes, no se dejen robar, no se dejen robar el presente, disfruten su presente, tampoco se dejen robar el futuro, el futuro es de ustedes, así que prepárense, estudien, sean triunfadores, hermanos”, declaró.



Más temprano, la autoridad participó del acto de inauguración de la Sede de Juventudes Plan Tres Mil. En el evento, el vicepresidente compartió reflexiones sobre el liderazgo del futuro y la importancia de erradicar la confrontación, el egoísmo, el racismo y la división en la sociedad.



El acto fue cuestionado desde el ‘evismo’ cuando resta una semana para la celebración del Congreso del MAS en el que se debe renovar la mesa directiva del partido. La cita fue fijada para Lauca Ñ, pero la facción ‘arcista’ del MAS no participará del evento político. Tampoco dio resultado el llamado a diálogo entre los máximos líderes del partido.



De hecho, la dirección nacional del MAS con el expresidente, Evo Morales, como máximo ejecutivo, rechazó la invitación que lanzó el miércoles el Pacto de Unidad que es afín al Gobierno de Luis Arce, con la intención de limar asperezas y zanjar los problemas internos. El vicepresidente masista, Gerardo García, dijo que ellos pidieron la reconciliación desde 2021 y que ahora ya es tarde para ese cometido.



Dijo que esta crisis debe resolverse “sin interferencia gubernamental” y “por la vía orgánica”.