Choquehuanca: “Hermanos, el culto a la personalidad es violar a los derechos humanos”

“Atentar contra la libertad de expresión es violar los derechos humanos. No solamente tenemos que hablar hoy sobre la violación de los derechos humanos, eso debe darnos la oportunidad para que reflexionemos sobre todas las violaciones a las libertades, a los derechos humanos, no pensar en el todo, solamente penar en los seres humanos. No tomar en cuenta los derechos de la madre tierra, eso no está bien, necesitamos trabajar para garantizar los derechos colectivos, los derechos sociales, políticos, de los pueblos indígenas, de la madre tierra”, acotó.