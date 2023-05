Choquehuanca: “La élite saboteadora ha logrado que estemos peleando entre nosotros, todos contra todos”

En medio de la persistente división en el oficialismo y el nuevo escándalo por presunta corrupción en el Ministerio Medio Ambiente y Agua, el vicepresidente David Choquehuanca afirmó este sábado que “nuestro pueblo no es corrupto” y que la élite saboteadora logró que “estemos peleando entre nosotros”.

“Somos trabajadores, nuestro pueblo es trabajador, nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo no es corrupto, nuestro pueblo no es mentiroso, por eso tenemos que siempre aprender de nuestros pueblos”, dijo Choquehuanca en un acto público realizado en Caranavi, La Paz, donde también participaron el presidente Luis Arce y otras autoridades.