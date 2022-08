Choquehuanca llama a retomar la elección del Defensor tras cuatro votaciones y siete estrategias fracasadas

El 5 de mayo pasado fue instalada la sesión que pretendía elegir al nuevo delegado del Estado, desde entonces se produjeron otras tres votaciones , el 16 de mayo, el 18 de mayo y el 30 de mayo, ese día se declaró un cuarto intermedio sin fecha porque el MAS no lograba reunir los dos tercios que requiere para designar al Defensor.

Los masistas intentaron hasta siete estrategias distintas para obligar a los opositores a elegir a un Defensor, pero no tuvo éxito. Primero fue la elección en el pleno y fracasó en cuatro ocasiones; luego llamó dos veces a reunión de jefes de bancada, tampoco tuvo éxito; la tercera estrategia fue la búsqueda de una ley corta, un decreto o una resolución, pero no se logró ninguna; el cuarto intentó fue la búsqueda de “legisladores patriotas” para conseguir los dos tercios y no tuvo resultados; el quinto intento fue amenazar a los opositores con juicio de responsabilidades y fracasó nuevamente; el sexto intento fue la designación de Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental (el nexo entre el Legislativo y Ejecutivo), pero tampoco resultó.