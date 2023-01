Choquehuanca pide despojarse de colores políticos y asegura que el ‘proceso de cambio’ es renovación

Durante un extenso discurso, la segunda autoridad nacional enfatizó que la región debe recuperar su liderazgo económico, social y político , e instó a las autoridades electas a no tener miedo al cambio de liderazgos.

Pidió no enclaustrarse en el pensamiento regional ni tampoco “perderse en la coyuntura” que vive el país. “Los municipios que tienen más población no son superiores a los que tienen menos”, remarcó.

“Nosotros no nos doblegamos, somos piedra, solo nos rompemos, hermanos, y no van a poder con nosotros. La Paz no solamente tiene que recuperar el liderazgo económico, tenemos que recuperar, tenemos todo el potencial, tenemos que recuperar nuestro liderazgo social, nuestro liderazgo político”, dijo.