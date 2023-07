Choquehuanca pide disculpas y le recuerdan que el nazismo provocó la Segunda Guerra Mundial

A través de un breve mensaje el vicepresidente, David Choquehuanca , pidió disculpas por las afirmaciones contra los citadinos e intentó matizar sus palabras; pero los políticos le recordaron que no es la primera vez que hace alusión a una raza superior y que el nazismo provocó una guerra mundial.

“Mis palabras fueron malinterpretadas por los medios, ya que no dije que ‘los citadinos son bien flojos’, sino que algunos pueden serlo. Sin embargo, quiero disculparme , ya que no debería referirme de esa manera hacia nadie ”, dijo en su mensaje de disculpa el segundo mMandatario.

El diputado Rolando Enríquez Cuéllar (MAS-ala arcista), uno de los acérrimos defensores del Gobierno, dijo que las palabras de Choquehuanca fueron “tergiversadas” por sus adversarios políticos y aseguró que las palabras estaban dirigidas contra los políticos corruptos y no así contra los habitantes de las ciudades.

“Lo que pasa es que se ha tergiversado lo que ha dicho nuestro hermano jilata David Choquehuanca, él ha dicho que en nuestra propia ciudad los que no trabajan tienen más plata, se quiso referir los corruptos, los corruptos que no trabajan son los millonarios y magnates de este país”, justificó el diputado, aunque en su discurso el vicepresidente no habló de corrupción o de millonarios, simplemente dijo, “los de las ciudad”.