Choquehuanca plantea abstenerse de carne, alcohol y sexo por 40 días antes del solsticio de invierno

Escucha esta nota aquí

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, planteó este miércoles una abstinencia de 40 días para el consumo de carne, alcohol y sexo, antes de recibir el año nuevo aimara que se celebra el 21 de junio-





“40 días antes no carne, 40 días antes no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos, 40 días antes no sexo (risas) tenemos que prepararnos, hagan la práctica hermanos”, arengó en su discurso de inauguración de los actos para recibir el año nuevo aimara, en la plaza Murillo.





La sugerencia vicepresidencial arrancó las risas de los asistentes al acto, entre autoridades de Tiwanaku, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, y amautas que prepararon la ofrenda a la tierra.

El mundo aimara festeja cada 21 de junio el año nuevo aimara, que curiosamente fue instaurado a través de la Ley 3018 del 12 de abril de 2005, con la firma del entonces presidente del Senado, Hormando Vaca Díez y el Presidente, Carlos Mesa. Durante el Gobierno de Evo Morales pasó a denominarse, “Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco”, para que se celebre en todo el territorio nacional.



Este miércoles, las autoridades del municipio de Tiwanaku llegaron hasta la plaza Murillo y celebraron el inicio de las actividades de cara a esa celebración. Fue entonces que Choquehuanca lanzó el desafío de la abstinencia.







“Los q’añu jaq’es (hombre sucio) no pueden ir a Tiwanaku porque es templo sagrado, por eso es importante esta ceremonia, tal vez al año tenemos que lanzar faltando 40 días antes, por eso los q’añu jaq’es no pueden ir pues a un lugar sagrado, ahí hay que ir pie pelado, porque tenemos que pisar tierra”, matizó Choquehuanca.





Este año el Gobierno encabezará la celebración del 5.529 año nuevo aimara y según el vicepresidente, será con más de 200 puntos de festejo en todo el país, aunque el acto central será en el templo de Tiwanaku, que se encuentra a 75 kilómetros de La Paz.





En Bolivia, el 21 de junio coincide con el inicio de la temporada de siembra de todos los pueblos. Según Choquehuanca es necesario asimilar las energías que se desatan en el cosmos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. “Y tenemos que prepararnos alimentándonos con nuestra música, con nuestros mantras", recomendó.









Lea también PAÍS En Bolivia existen más de 2.3 millones de madres y Choquehuanca pide reflexionar sobre el trato que reciben Hechos de violencia afectan a esa población. Santa Cruz aglutina a la mayor cantidad de mujeres con hijos; gran parte corresponden a jóvenes de 35 a 39 años

​