Choquehuanca se disculpa por sus dichos, pero ven cargos por racismo

“Mis palabras fueron malinterpretadas por los medios , ya que no dije que ‘los citadinos son bien flojos’, sino que algunos pueden serlo. Sin embargo, quiero disculparme, ya que no debería referirme de esa manera hacia nadie”, afirmó el vicepresidente en su mensaje.

“Nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. ¿Qué sabrán ellos? ¿Sabrán sembrar? ¿Sabrán hacer ropa? Otros ni la cabeza saben lavarse, son muy flojos, van al salón de belleza, a hacerse manicure, ellos no se cortan ni las uñas , otros les cortan sus uñas, ahí se están haciendo lavar su cabello, se están haciendo teñir, bien flojos son”, señaló y esa fue la declaración que desató una tormenta en su contra.

Desde el ala ‘evista’ del MAS le recordaron que uno de los valores clave de la lucha de los indígenas “es la complementariedad” y no la confrontación.

“No sé si estaba en su sana razón cuando expresó que los de la ciudad ni se bañan, que son flojos, que solo se pintan uñas y cabellos. Le hemos escuchado. No creo que sea culpa de los medios. Los pueblos indígenas originarios y campesinos no podemos ofender a la que gente que vive en la ciudad”, afirmó el senador Leonardo Loza, uno de los más próximos a Evo.