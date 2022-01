Choquehuanca se vacuna en medio de un sahumerio; llama a protegerse con la medicina tradicional y farmacológica

Escucha esta nota aquí

A las 07:25 de este lunes, 3 de enero, el vicepresidente David Choquehuanca recibió su primera dosis contra el Covid-19, tras varios días de ser centro de la presión mediática. Hubo un pequeño ritual ancestral, mediante un sahumerio, en plena plaza Bolivia de la ciudad de La Paz, donde se encuentran desplegadas las brigadas de inmunización.

El ministro de salud, Jeyson Auza, fue el encargado de suministrarle el inyectable, Sinopharm, de procedencia china, que es considerado el compuesto que menos efectos posteriores ocasiona en las personas.

“Quiero decir en este momento que tenemos que proteger a nuestro pueblo con las dos medicinas, la farmacológica y la natural, ancestral y tradicional, con las dos medicinas tenemos que proteger, cuidar la salud de nuestro pueblo”, recomendó Choquehuanca.

La semana pasada llegó a afirmar que comió pasto para curarse del Covid-19 y esta jornada reveló que tomó dióxido de cloro para vencer el mal, la primera de las dos ocasiones que se contagió, a mediados de 2020.

El momento de la vacunación:





“Yo he adquirido el coronavirus a mediados de 2020, he tomado dióxido de cloro, he combatido con medicina tradicional, la segunda vez también he superado con la medicina tradicional. Convoco a la población a que se proteja tanto con la medicina farmacológica como la medicina tradicional”, recalcó.

Diferentes sectores, incluso del MAS, cuestionaban que Choquehuanca no se hubiese vacunado, más cuando el carnet es requisito para ingresar a instituciones públicas, privadas y para cumplir otras actividades. Desde el Gobierno nacional se justificó que el vicepresidente confía en la medicina natural.

“Han hecho un sahumerio, el médico muy bueno, apenas he sentido, cuando me ha dicho que ya hemos terminado, He recibido la vacuna Sinopharm, tenemos que cuidarnos con las dos medicinas y cumplir con las normas que establecen ambas”, agregó Choquehuanca.