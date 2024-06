Choquehuanca señala a Evo y dice que no tiene derecho ni moral para criticar porque renunció y huyó del país

Choquehuanca, aguerrido como pocas veces se lo ve, al menos como presidente nato de la Asamblea Legislativa, aseveró que “ nuestra lucha no es entre nosotros, es contra los k’aras, nuestra lucha es contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el racismo. Nuestra lucha es por la unidad, pero no faltan infiltrados que tratan de dividirnos… Hemos venido aquí a construir la unidad para que nos respeten”, dijo.

Y continuó: "Yo me pregunto, cómo el que ha renunciado es el que nos observa sobre la democracia, sobre la crisis económica, sobre la institucionalidad, ¿qué derecho?, ¿qué moral tiene? Él no tiene derecho, está desautorizado, traicionó la misión que le encomendó el país de gobernar, y gobernar es prever”.

A decir de Choquehuanca, "sabotean a quienes nos hemos quedado en el barco, porque ustedes se han quedado en el barco, ustedes han recuperado la democracia, no han renunciado, no hemos renunciado, ni hemos huido y hemos puesto el hombro para recuperar, y a algunos no les conviene escuchar la verdad, porque les duele”.

Dijo, además, que los extremistas "no quieren la unidad del departamento de La Paz. Si nosotros nos unimos no sólo nos van a escuchar, sino nos van a respetar. Nadie vino a dividir, sino a trabajar la unidad y los dirigentes que elijamos no tienen que ser llunkus de nadie, sino con ideología. Que el elegido no esté al servicio de ningún partido, sino de la unidad”, remarcó.