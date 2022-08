Choquehuanca: "Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente"

Durante el primer Encuentro de Amautas Intelectuales Quechuas , que concluyó este sábado en Cochabamba, el vicepresidente David Choquehuanca se pronunció en contra del odio y el sectarismo, y también señaló que, si una persona no es un buen padre, no podrá ser un buen presidente o vicepresidente.

"Las autoridades tienen que aprender a trabajar por los que han votado por ellos y por los que no han votado por ellos, tienen que construir la unidad. Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente. Tenemos que construir la unidad sin odio, sin racismo, sin rencor", expresó durante la clausura del evento organizado por la vicepresidencia, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón.