Choquehuanca: “Tiene que llegar la segunda etapa de nuestro proceso de cambio, porque la primera ha sido desnaturalizada"

La concentración se llevó a cabo en la plaza Murillo, de la ciudad de La Paz, el Jilata remarcó que el pueblo boliviano debe recuperar el poder a partir de la unidad para gobernarse asimismo y resolver sus problemas con pensamiento propio generado en las bases del pueblo, con la participación de cada uno de los bolivianos.



“Vemos la necesidad de la inevitable purificación del Estado Plurinacional para liberarnos de todo lo que nos impide resolver nuestros problemas. Gobernarnos nosotros mismos hermanos, es devolver esa capacidad a nuestras comunidades, a nuestras organizaciones, a nuestros barrios, esa capacidad de resolver sus problemas, y no pedir a unos cuantos burócratas que resuelvan nuestros problemas”, señaló Choquehuanca.



El vicepresidente afirmó que desde la llegada del MAS al poder y con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se logró unir a todos los movimientos sociales, pero la dignificación de la vida y el trabajo en las comunidades no se hizo realidad.



También, reveló que la participación de los movimientos y organizaciones sociales no modificaron la estructura colonial, piramidal y jerárquica institucionalizada en el partido político, manteniéndose el monopolio de la verdad y el culto a la personalidad del caudillo, quedándose así las organizaciones sociales fuera de todo ámbito de decisión.



“La esperanza de que el Estado llegue a las comunidades y desencadene el crecimiento, que ofrezca a las nuevas generaciones las oportunidades dignas de sostenibilidad económica y de servicios sigue siendo una promesa”, dijo.



Por último, el mandatario, señaló que este día se rinde un homenaje también a los héroes que hicieron posible que este instrumento político llegue al poder, porque habría pasado mucho tiempo y personas para que el pueblo logre despertar su conciencia política.



“El tiempo de cambio del décimo Pachakuti ha iniciado el 21 de junio de 1992. Desde esa fecha hasta el 2005, los pueblos originarios que habitan el territorio de Bolivia han sufrido lo suficiente para auto organizarse, despertar su conciencia política, ofrecer una alternativa electoral al pueblo boliviano y tomar el poder ante la historia”, dijo el gobernante.



El evento congregó a diferentes sectores sociales de varias regiones del país.