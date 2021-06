Chuquisaca y Beni se benefician con medicamentos para la atención de pacientes con Covid-19

PAÍS

Aceptó el trabajo de encargado del cementerio Covid-19 de Trinidad y ahora lucha por vencer al virus

Hace días, cerca de las 23:00 tuvo que ir a sepultar a un nuevo difunto entre las más de 100 tumbas. “Ahí sentí un escalofrío y me comenzó a dar fiebre. A tantos que he enterrado y he visto enterrar, ahora me tocó”, señala en su testimonio el drama que tiene que atravesar